Lekker ontspannen bij Hap & Tap in Hoeven: ‘Dit hebben we nodig’

,,De sfeer is prima. Nu er meer zon is, is er meteen ook meer publiek. Ik krijg leuke en enthousiaste reacties. Ook de mensen van de foodtrucks zijn tevreden." Bezoekers genieten. De kinderen zitten op het springkussen en staan bij de Cherokee Spellen. Het aanbod van eten en drinken brengt de mensen bij elkaar in groepjes aan sta tafels, terras of op een bank.

Blinkend vlees

Coffee On Wheels Rotterdam is er met de mini Piaggio. Een kleine bamboebar voor cocktails. Calamares en the BBQ-trailer serveert onder andere Pljeskavika en burgers. De minikroketten van Croquetas zijn er in diverse variaties. De geur en rook van een heel varken aan het spit vult de lucht. Het vlees blinkt in de avondzon. Maud Menke, Jan de Koning en Leo Faling hebben zojuist een lekkere saté op. "Wij komen uit Rijsbergen en kennen een van de leden van de Sambaband. Het is hier erg leuk." Met de fiets zijn Peter en José Pellis uit Heerle. Ze weten ervan vanuit de krant. "De pulled porc en chicken masala smaakten prima. Ook de vega bitterballen. Erg leuke muziek hier."Hoevenaar Winfried van Roesel is heel enthousiast: "Mooi dat een dorp als Hoeven zo'n relaxed evenement heeft. Ik kan ervan genieten omdat het mensen echt samenbrengt. "Marion Hoogers van Art Facilitator toont haar schilderwerk in de tent. Het duo Gin & Tonic brengt Zuid Amerikaanse muziek. Ook Trio Rytm' O. Organisator Edwin heeft ondanks concurrentie van evenementen in de buurt niet over belangstelling te klagen. "Het is goed druk. En gelukkig werd het lekker zonnig