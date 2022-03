Leger des Heils breidt uit met een kledingwinkel: ‘Echt niet alleen voor mensen met een smalle beurs’

Het Leger des Heils had Bij Bosshardt al een klein hoekje voor tweedehandskleding, maar daar was eigenlijk te weinig ruimte om dat naar volle tevredenheid te runnen. In deze regio kennen alleen Sint Maartensdijk en Bergen op Zoom dergelijke volwaardige winkeltjes. En die lopen volgens Oudshoorn als een tierelier.



Net als in die zaken, kunnen mensen ook in Roosendaal kleding aanbieden voor de winkel. Oudshoorn: ,,Alleen kleding hoor. Hoe goedbedoeld ook, voor huisraad hebben we geen plek.’’