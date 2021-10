‘Leger aan voertuigen’ bij eerste Bevrijdingsroute van Dutch Bears

Is dit Polar Bear Stanley Simpson? ‘Geweldig hoe mensen met ons meezoeken’

27 augustus SEFERIHISAR (T)/ROOSENDAAL - Wie was toch Polar Bear Stanley Simpson? En vooral, wat is er van hem geworden na de bevrijding van Roosendaal in 1944? Grote kans dat de mannen van The Dutch Bears één van de ontbrekende puzzelstukjes toegestuurd hebben gekregen vanuit het Turkse Seferihisar, op een slordige 2.300 kilometer van de Roosendaalse Markt.