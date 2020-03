Lege kleuterlokalen op basisschool in Roosendaal: ‘Hoe lang gaat dit allemaal duren?’

‘Verdwenen’ Kruisweg uit Sint Jan komt in de Vastentijd weer boven water

9:03 ROOSENDAAL - Het blijft een aparte weergave: de veertien staties van de Kruisweg, uitgebeeld in zwart-wit tekeningen. Ze hingen tot 2003 in de St. Janskerk. Het is aan de stichting Spirit in Roosendaal te danken dat ze in Vastentijd nog geregeld uit depot komen. Nu in de Paterskerk.