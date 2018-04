Legalisering gemeentegrond levert Halderberge ruim zes ton op

OUDENBOSCH - Het heeft drie jaar geduurd vooraleer de gemeente Halderberge het oneigenlijk grondgebruik in beeld had en kon legaliseren. Recentelijk kon portefeuillehouder Jan Mollen de balans opmaken. Wethouder Mollen sloot een door zijn voorganger Peter Bons in gang gezet project af.

Op liefst 887 adressen in de gemeente bleken strookjes gemeentegrond in particulier gebruik te zijn. ,,Meer nog dan bij aanvang van het project. Gaandeweg kwamen we nog meer niet gelegaliseerd grondgebruik tegen.'''

In alfabetische volgorde kwamen de vijf dorpen van Halderberge aan de beurt. Bosschenhoofd voorop, Stampersgat sloot de rij. Om het grondgebruik te legaliseren, werd aan de bewoners de reststrook te koop of te huur aangeboden. Mollen sprak van een geslaagde operatie, waarbij aan 152 adressen grond is verkocht en 234 huishoudens opteerden voor een huurprijs. In totaal brengt de transactie 617.806 euro in het laatje van de gemeente. De extra huuropbrengsten bedragen jaarlijks 16.510 euro.

In zestig gevallen, waar geen overeenkomst werd bereikt is de grond terug in beheer van de gemeente gekomen. Daar staat weer extra onderhoud van ruim 10.000 euro per jaar tegenover. Omdat Halderberge dit omvangrijke project niet eerder ter hand nam, bleek in 77 gevallen de zaak verjaard te zijn. Derhalve een grondtransactie met gesloten beurs. Mollen: ,,Verder waren er nog 76 dossiers waar we niet uit kwamen of waar het huis in de verkoop stond.''