Legaal vissen kan voortaan aan de zij-Mark en drie vijvers in Halderberge

Hotel De Reiskoffer in Bosschen­hoofd houdt gasten zowel geestelijk als fysiek in topvorm

9:00 BOSSCHENHOOFD - Er wordt wat af vergaderd in de tien vergaderzaaltjes van hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd. Of zo'n praatsessie altijd even productief is, als een groep na een ochtendsessie van vier uur aanschuift voor de luncht, trekt hotelier Hans Douma wel in twijfel. Zijn hotel biedt sinds donderdag de oplossing: de fitness en personal traininggroep Enforce heeft haar intrek genomen in het hotel.