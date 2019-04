Leerlingenvervoer volgens VDG eerder duurder dan goedkoper bij regulier gebruik van de bus

De gemeente Halderberge stapt in de pilot waarbij zo'n dertig leerlingen uit het middelbaar onderwijs al dan niet onder begeleiding de overstap maken van de taxibusjes van Dutax naar het reguliere openbaar vervoer van Arriva. Logt moest het nieuws uit de krant vernemen en wil van verantwoordelijk wethouder Jan Mollen weten in hoeverre de raad hiervan op de hoogte gesteld wordt. Hij verwacht ook dat Mollen advies inwint bij de Wmo-raad en wil weten of de onderwijsinstellingen van de doelgroep is geraadpleegd of de pilot wel een kans van slagen heeft. ,,