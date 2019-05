Leerlingen voorkomen inbraak in woningen voor Roosendaalse school

Leerlingen zagen vanuit hun lokaal aan de voorkant van de school een man verdacht door de tuinen van de woningen aan de overkant van de Lyceumlaan lopen. Een groep jongeren liep naar buiten naar de woningen en sprak de man aan op wat hij aan het doen was.

De man liep vervolgens hard weg, waarop een aantal leerlingen hem achtervolgde en de politie waarschuwde met de telefoon. De politie was snel ter plaatse en kon de man dankzij de aanwijzingen via de telefoon aanhouden.

In de tas van de man trof de politie een breekijzer aan. De politie heeft de woningen in de Lyceumlaan gecontroleerd, maar daar was nog niet ingebroken.