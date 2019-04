Leerlingen van Lavoor en De Heiberg in Roosendaal krijgen eigen uitzending in Kids Top 20

update Breuk in bovenlei­ding: tot midder­nacht geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke

20:27 BERGEN OP ZOOM - Een trein met zo'n 150 inzittenden is vanmiddag rond 16.45 uur gestrand op het Zeeuwse spoor. De oorzaak van de problemen was een draadbreuk. Er konden daardoor ook de hele avond geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke rijden. De verwachting is dat de storing duurt tot ongeveer 23.45 uur.