Leerlingen Regenboog Oudenbosch lopen voor nieuw schoolplein

Roosendaalse bijthond Ziva mag niet dood, hij is niet meer gevaarlijk

17:30 ROOSENDAAL / BREDA - Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal mag de Mechelse herder Ziva niet laten euthanaseren. De hond is niet meer gevaarlijk, nu hij in beslag is genomen en elders verblijft. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten.