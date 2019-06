Leerlingen onthullen eigen kunstwerk bij 10-jarig jubileum van basisschool De Wending

Astrid de Schutter, de directeur van de school, vertelt alle aanwezige ouders en leerlingen dat woensdag ook de 250ste leerling is verwelkomd. ,,De school is in 10 jaar tijd flink gegroeid. In 2008 zijn we met 100 leerlingen begonnen. Bij de onthulling van het nieuwe kunstwerk hebben we Noelle, de 150ste leerling in 2013, en Maarten, de 200ste leerling, in 2015, betrokken. Noor de 250ste leerling van de school kwam ook op het podium en kreeg een groen pakket van de school.”