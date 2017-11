Leerlingen nieuwe Avans en HZ Roosendaal met open armen ontvangen

Volledig scherm Jinnai Fisser en Nancy van Schilt van Poelierhuis Schrauwen zijn blij met de komst van een Avans Hogeschool en HZ in het oude belastingkantoor in Roosendaal. © Frank Timmers

'Warme kip en broodjes'

Jinnai Fisser en Nancy van Schilt van Poelierhuis Schrauwen horen donderdagmiddag van het nieuws dat een dag eerder naar buiten is gekomen. ,,Wauw. Wat leuk'', zegt Nancy spontaan. ,,Oooh wat mooi, wij verkopen ook warme kip, broodjes en andere dingen die de leerlingen in hun pauze zullen kopen'', ziet Jinnai meteen een zakelijk belang. Hun winkel zit bij de ingang van winkelcentrum De Roselaar, recht tegenover het belastingkantoor. Als Nancy is bekomen van het goede nieuws, zegt zij: ,,Mijn baas zal hier blij mee zijn. Er is hier geen reden om te klagen. Toch hebben we onze klanten die bij de belastingdienst werkten, moeten missen. Die liepen tussen de middag een rondje en kwamen dan altijd langs onze zaak.''

Lees ook Nieuwbouw in Stadsoevers van de baan, Avans en HZ naar leeg belastingkantoor Lees meer

Volledig scherm Roosendalers Chris en Ineke Dijkers zijn blij met de komst van een Avans Hogeschool en HZ in het oude belastingkantoor in Roosendaal. © Frank Timmers

'Beter dan leegstand'

Roosendalers Chris en Ineke Dijkers parkeren hun auto in de wijk achter het oude belastingkantoor en lopen te voet naar het winkelgebied. Zij passeren daarbij het Mill Hill Pein met het kantoor dat wordt omgevormd tot school voor maar liefst dertien opleidingen, zoals communicatie, marketing, engineering, logistiek en management. ,,Ik vind het een goed plan. Dit is beter dan leegstand'', zegt Chris. ,,Waarom zou je op Stadsoevers een school bouwen, als je dit hebt staan?'', vult zijn vrouw aan. Dat de nieuwe school vlakbij het winkelgebied ligt, is volgens haar een extra plus. ,,Die jongelui zullen best wat gaan kopen, al is het maar om tussen de middag wat te snacken.'' Chris denkt ook aan de Mill Hill parkeergarage: ,,Die wordt dan eindelijk weer goed gebruikt.''

Volledig scherm Annemiek Backx van Cosmo Hairstyling is blij met de komst van een Avans Hogeschool en HZ in het oude belastingkantoor in Roosendaal. © Frank Timmers

'Studentenkorting'

Personeel van de belastingdienst liep tussen de middag weleens binnen bij Annemiek Backx van Cosmo Hairstyling op het Mill Hill plein voor een knipbeurt. Dat ziet ze weer gebeuren met de leerlingen van de school op hetzelfde plein. ,,Dat zie ik wel zitten. Wij geven studentenkorting. Sowieso is het altijd leuk als er veel jonge mensen in de stad zijn. Het zorgt voor leven in de brouwerij.'' Overlast op het plein vreest zij niet. ,,Kom op, we hebben het over jong volwassenen van een hogeschool, ik verwacht dat zij zich normaal gedragen.'' Die klanten van de belastingdienst is Annemiek overigens niet kwijt. ,,De meeste komen nu 's avonds in plaats van in hun pauze.''

Volledig scherm Overbuurman Rinus Vanaert is blij met de komst van een Avans Hogeschool en HZ in het oude belastingkantoor in Roosendaal. © Frank Timmers

'Overlast in centrum'

Rinus Vanaert woont recht tegenover het kantoorpand dat wordt verbouwd tot school. Hij juicht het nieuwe gebruik toe, omdat er weer leven in de brouwerij komt, dat heeft hij een paar jaar moeten missen. ,,Het is goed dat hier weer iets gebeurt.'' Of hij overlast van de straks 1.200 leerlingen vreest? ,,Vrezen niet, verwachten wel. Natuurlijk hebben wij daar straks overlast van. Zij gaan rondlopen en waar moeten ze met hun fietsen heen? Maar als dat jou ergert, moet je niet in de stad gaan wonen. Wij zaten eerst in Wouwse Plantage en natuurlijk was het daar rustiger. Maar we kozen bewust voor een woning in de binnenstad, dan neem je dit voor lief.''

Volledig scherm Monique de Jong van sneakerwinkel The Athletes Food in de Roselaar is blij met de komst van een Avans Hogeschool en HZ in het oude belastingkantoor in Roosendaal. © Frank Timmers

'Deze leerlingen passen precies in onze doelgroep'