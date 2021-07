Leerlingen Munnikenheide maken zelf foodtrucks: ‘Ontwerpen, bouwen én voor lekkere hapjes zorgen’

Want dat was de apotheose van het project. Met vijftig euro op zak ging elke groep bouwmaterialen maar ook ingrediënten voor de gerechten inslaan. ,,We moesten wel een beslagen ten ijs komen voordat we gingen shoppen‘’, zegt de 15-jarige Jennifer Schijvenaars, leerling RK3A. Met haar groepje maakte ze de ijswagen Lovley Piccelo.



Vanuit het tweedimensionale busje verkochten ze op het festival ijsjes en vers fruit. ,,De kunst was om het bevroren te houden. Met koeltassen liepen we af en aan naar de vriezer, want ons ijs met slagroom en dipchocola was best populair.’’ Een jury beoordeelde alle foodtrucks op uitvoering, assortiment en het filmpje waarin de totstandkoming van de foodtrucks werd vertoond.