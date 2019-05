Leerlingen Munnikenheide maken het examen wiskunde: ‘Goed lezen is de truc’

Wat ze straks gaat doen als ze klaar is met school? ,,Ik wil later in de personeelszaken gaan werken. Planningen maken en zo, dat lijkt me wel leuk", zegt Fabiënne Valentijn (16). ,,Daarbij komt wiskunde inderdaad wel van pas, ja.”



Dat ze voor het vak een 8 gemiddeld staat, is dus wel zo handig. ,,En het examen ging heel goed, ik vond het heel makkelijk. Het was ongeveer van hetzelfde niveau als de schooltoetsen, dus ik denk dat ik wel tussen een 7 en een 8 heb.”