Leerlingen leggen krans bij Polar Bear monument in Roosendaal

Kinderva­kan­tie Week Oudenbosch heeft bestuur en biedt de jeugd ook met kerst vertier

10:00 OUDENBOSCH - Het was ook voor Josee Vleugel koffiedik kijken of de Kindervakantieweek in Oudenbosch na dertig jaar nog aan zou slaan. Maar al bij de komst van de eerste kinderen afgelopen zomer sloeg de twijfel om in enthousiasme. En aan het eind van de week was iedereen het erover eens: dit vertier moet jaarlijks terugkeren.