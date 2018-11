Leerlingen Lavoor ontbijten met burgemeester Niederer in oude raadhuis Roosendaal

Adoptie in Nederland: ‘Een schoot vol tranen’

11:00 BREDA - Er moet een parlementair onderzoek komen naar de Nederlandse adoptiegeschiedenis tussen 1956 en 1984. Dat vindt het platform De Verzwegen Generatie. ,,Er is veel onduidelijk over de circa 25.000 kinderen die in die periode al dan niet gedwongen zijn afgestaan", zegt Eugénie Smits van Waesberghe van het platform. Dat heeft geleid tot veel leed. Openbaarheid is een begin van een erkenning daarvan.