Leerlingen gaan met kwasten en graffiti los op hun school, voordat ie tegen de vlakte gaat

Dus, tijd voor nieuwbouw. Nou ja, technisch gezien is het nog steeds een verbouwing, grapt Van Zitteren. ,,Want de fundering blijft. Daar komt straks een nieuw schoolgebouw bovenop.’’



Dat wordt wel groter dan de oude school, er komt zo’n 150 vierkante meter bij: ,,Er zijn door de jaren heen al twee lokalen bijgebouwd en zowel in 2006 als in 2009 kwam er een semi-permanent leslokaal bij. Straks past alles weer onder één dak, al onze dertien groepen. Verder krijgt de nieuwbouw ook een speelzaal en een vide.’’



Tot die tijd trekt de school in zijn geheel dus in het JTC-gebouw aan de Azaleastraat. Van Zitteren: ,,De leerlingen van die school verhuizen de 20e naar het grote gebouw en dan krijgen wij de 28e de sleutel.’’



Er is wel een kleine verbouwing nodig om dat pand klaar te maken voor de komst van ZieZo. Na de bouwvak moet er begonnen worden met de sloop aan ’t Zand. Verwacht wordt het nieuwe schoolgebouw in 2021 opgeleverd wordt.