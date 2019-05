Leerlingen derde klas van middelbare scholen maken kennis met cultuur bij Artisjok

In drie rondes verzorgen 22 verschillende aanbieders een workshop van 45 minuten. Artisjok heeft een vaste kern van aanbieders die iedere editie weer vol enthousiasme aan de slag gaat met de leerlingen. De organisatie van de festivaldag is ook dit jaar weer in handen van CultuurCompaan in samenwerking met CKV-docenten van de deelnemende scholen. In De Kring vinden zeven programmaonderdelen van het festival plaats en leveren de leerlingen als het programma is geëindigd hun routekaart weer in.