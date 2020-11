Leegstand in Roosendaal is groot, maar zo wordt het er weer levendig

ROOSENDAAL - Van de 50.000 vierkante meter winkeloppervlakte staat 15.000 vierkante meter leeg. De winkelleegstand in de Roosendaalse binnenstad is groot. Toch maakt wethouder Cees Lok (VVD) zich daar niet al te druk om.

Want met name in en rond de Dr. Brabersstraat verdwijnt veel leegstand op afzienbare termijn als de leegstaande winkels plaats maken voor woningen.

Compacte Binnenstad

Met ‘binnenstad’ bedoelt de gemeente het winkelgebied binnen de Centrumring. Die ring rond het stadshart met eenrichtingsverkeer voor auto's, was een idee van stadsontwikkelaar Riek Bakker.

Zij legde Roosendaal een aantal jaren geleden onder de loep. Zeg maar gerust, onder de microscoop. In haar rapportage ‘Roosendaal gezonde stad’ introduceerde ze de term Compacte Binnenstad. Dat is nog steeds waar het gemeentebestuur naar streeft: een compacte binnenstad. Wat is dat?

Volledig scherm Wethouder Cees Lok van Roosendaal. © Timo Reisiger

,,In de stad Roosendaal vond je op veel plaatsen winkels. Als er in een straat één winkel zit moet het publiek speciaal naar die winkel komen. Als je winkels en horeca in een straat naast elkaar zet, dan bestuiven ze elkaar", legt wethouder Lok uit.

Het winkelgebied in de stad was dus te groot. De Compacte Binnenstad moest de oplossing bieden. De Centrumring was de demarcatielijn tussen woongebied en winkelhart. Niet strikt, want ook in het centrum wordt gewoond en ook buiten het centrum staan winkels.

Volledig scherm Luchtfoto uit 1988 van het stadshart van Roosendaal. © Archieffoto Thom van Amsterdam

,,Daar moet je wel een lange adem voor hebben", zegt Lok. ,,Ondernemers zijn best bereid de zaak te verplaatsen. Het gaat er ook om wat ze achterlaten. In de Molenstraat-oost zaten veel coffeeshops. Met hulp van de provincie hebben we veel pandjes opgekocht en daar zijn nu mooie appartementjes gerealiseerd.”

Bestemmingsplan

Heel veel kan een gemeente niet doen om een ondernemer te laten verhuizen. ,,Nee, we bieden geen geld. Maar we kunnen bijvoorbeeld wel het bestemmingsplan aanpassen, zodat de ondernemer iets kan met het pand dat ie betrekt of achterlaat. We kunnen ze helpen als ze een winkel om willen laten bouwen tot woning.”

Volledig scherm Winkelcentrum De Biggelaar in Roosendaal staat al drie jaar leeg. © Freek Verhulst

Met alleen maar winkels ben je er trouwens niet in het stadshart. Ook niet als die Compacte Binnenstad heet. ,,Het moest aantrekkelijker gemaakt worden. De Nieuwe Markt was een kaal plein. Veel steen. Nu is er veel meer groen. En een fontein. Overal staan bankjes op de Nieuwe Markt en altijd zitten er mensen op. Op de Nieuwe Markt ontmoet je elkaar.”

Internetkopen is toch ook van enorme invloed op de inrichting van de binnenstad? ,,Op internet kopen is gemak. Je besteld zeven jurkjes bij Zalando en stuurt er zes terug. Ik zelf wil het nog steeds in mijn handen voelen. Ik wil het zien. Maar ja, de jeugd is er heel handig in. Mijn vader is 90 en die zal echt niks op internet kopen."

Volledig scherm Winkelleegstand aan de Markt in Roosendaal. © Henk den Ridder

Heel veel leegstand in de stad zit dus in de Dr. Brabersstraat. Daar gaat zowat alles plat, belooft Lok. Ook het enorme V&D-pand, waar momenteel plannen voor worden gemaakt. ,,Er gaat ongeveer 12.000 vierkante meter leegstand verdwijnen. De Brabersstraat wordt wonen, bij V&D komen ongeveer tweehonderd woningen, het busstation krijgt appartementen. Van Oorschot Mode heeft het pand al verkocht aan een projectontwikkelaar. Daar komen ook appartementen. Alles bij elkaar zo'n 325 appartementen", rekent Cees Lok voor.



Wanneer gaat dat gebeuren? Wethouder Lok: ,,We zijn net begonnen met een plan voor het hele gebied Dr. Brabersstraat, Roselaarplein en V&D-pand. Iedereen mag meedenken. Volgend jaar stelt de gemeenteraad het plan vast waarna het bestemmingsplan moet worden aangepast. Ik hoop dat we volgend jaar aan de slag kunnen.” Vanavond is er een online bijeenkomst over dit plan.

Vastgoeddeskundige: verbouw lege winkels tot woningen om verloedering tegen te gaan ROOSENDAAL - De ombouw van winkels tot woningen is een van de beste manieren om verloedering van stadscentra tegen te gaan. Volgens vastgoedbureau Colliers International kunnen de zeventig grootste steden in ons land op deze manier 10.000 nieuwe woningen realiseren. Nu is het niet zo dat deze verbouwing bij alle lege winkels kan. Door vorm, afmeting en lichtinval kan niet elke winkel een woonhuis worden. Voor 40 procent van de leegstand is dat wel het geval. Bijvoorbeeld: bij de ombouw tot woningen van de oude Zeeman-winkel aan de Nieuwe Markt in Roosendaal wordt de achterkant van de donkere winkel vervangen door een glazen achtergevel. In Roosendaal zou volgens de onderzoekers zo’n 8.000 vierkante meter leegstaande winkels kunnen worden verbouwd tot woningen, aldus Colliers. Dat komt ongeveer overeen met de opvattingen van de gemeente Roosendaal om de omgeving van het V&D-pand op het Roselaarplein te gaan transformeren. Colliers adviseert gemeenten wel de regie in eigen hand te houden.