Leegstaande sportschool in Hoeven omgetoverd tot nieuwe privésauna: ‘Genieten met een grote G’

Grote verslagen­heid als Niek onderuit gaat, al blijft hij in café Tivoli de ‘Held van Nispen’

NISPEN - De verslagenheid is groot in café Tivoli in Nispen. Waar vrienden en familie van snowboarder Niek van der Velden (21) vanaf de ontbijttafel zien hoe hun plaatsgenoot in de bergen van Zhangjiakou naast een plekje in de finale van de Olympische Winterspelen pakt.

6 februari