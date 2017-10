Leden zeggen vertrouwen op in bestuur RKVV Roosendaal

,,Zonder formele toelichting'', zegt secretaris Dirk van Loon van het bestuur, dat demissionair is sinds de motie binnenviel. Uiteraard heeft Van Loon een vermoeden over waar de schoen wringt, maar daar wil hij niets over kwijt. ,,Omdat we geen reden hebben gekregen waarom de motie is ingediend. We hebben deze week drie keer geprobeerd een afspraak te maken, zij lichten de inhoud pas bij de vergadering toe. De geruchten die we horen, krijgen we niet bevestigd.''

Abrupt

De motie is ondertekend door vrijwilligers en twee oud-bestuurders. ,,Mensen die behoorlijk belangrijk zijn voor onze club. Sommige zijn al vijftig jaar lid.'' Om die reden doet het protest de dagelijks bestuursleden veel. Het bestuur meldt dat er zo een abrupt einde komt aan ingezette vernieuwingen. RKVV Roosendaal is in beweging, werkt aan een professionelere organisatie. De secretaris beseft dat deze ingeslagen weg tot weerstand kan leiden. ,,We hebben ons afgevraagd of de manier van werken nog van deze tijd is. Wij vinden van niet.''