Laurierkwekerij Gova in Nispen genomineerd voor participatieprijs: 'Het zijn mensen met bijzondere talenten'

videoNISPEN - De jury van de Participatieprijs 2017 let dit jaar bijzonder op het groepsgevoel binnen een bedrijf. ,,Wordt er onderscheid gemaakt, of gevoeld, tussen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en de andere medewerkers of voelt alles samen als één team en is daarbinnen iedereen gelijk?"

Die vraag stelt burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Geertruidenberg. Zij is voorzitter van de jury en op 10 oktober gastvrouw van het evenement rond de prijsuitreiking op Fort St. Gertrudis in Geertruidenberg.

Het WerkgeversServicepunt West-Brabant heeft tien regionale werkgevers geselecteerd, van wie er drie zijn doorgedrongen tot de finale: laurierkwekerij Gova in Nispen, Quasar Holland in Giessen en Hyperpro Suspension Products in Werkendam.

Deze drie bedrijven hebben arbeidsplaatsen beschikbaar voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ofwel mensen met een arbeidsbeperking. Zij zijn niet in staat zelfstandig werk te vinden en te houden. De Participatiewet 2015 biedt werkgevers de mogelijkheden deze mensen toch aan het werk te zetten.

'Bijzondere talenten'

Charl Goossens van finalist laurierkwekerij Gova Laurus Nobilis in Nispen vindt 'mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt' geen plezierige term. Hij spreekt liever van mensen met bijzondere talenten.

Bij Nova werken tien mensen in vaste dienst en zes mensen met een arbeidsbeperking. De 25-jarige Chris van Luijk hoort bij de laatste groep. Zijn bijzondere talent? Goossens: ,,Hij ziet alles wat niet klopt. Dan komt ie gelijk naar ons toe en zegt ie wat er mis is."

Chris heeft het sinds hij in februari begon erg naar zijn zin bij de Nispense ondernemer. ,,Ik werk aan de lopende band, ik kan snoeien en ik rijd op de tractor rond. Maar als ze mij onder druk zetten, kan ik het niet meer aan."

Rustig aan doen

Yakup Tekindemir weet als jobcoach bij Gova precies hoe hij met zijn mensen om moet gaan. Rustig aan doen, is zijn credo. ,,We hebben iemand binnen gehad die alleen maar aan tafel ging zitten en niets zei. Pas na een paar weken zei hij Goedemorgen."

Om die reden vindt Charl Goossens het te vroeg om na twee maanden al de balans op te maken van een werknemer met een arbeidsbeperking. Toch is wettelijk voorgeschreven dat na twee maanden de arbeidsproductiviteit moet worden bepaald. ,,Dat is veel te vroeg. In die twee maanden kun je net zien of het klikt of niet. Om de productiviteit goed te kunnen meten moet je na vijf os zes maanden komen."

Sociaal ondernemen

Gova is in 1931 opgericht door Charles Goossens sr. als kwekerij van groenten en fruit. In 1979 kozen de broers Charl en Jack Goossens definitief voor laurier. Ze vullen er 25 hectare mee tussen Nispen en de Belgische grens. Charl Goossens: ,,We doen al zestig jaar aan sociaal ondernemen. Vroeger werkte hier Ad uit het dorp. Hij had niet veel te zeggen, maar werkte lekker. Hij hoorde er gewoon bij."

Bij Gova werken ook twee mensen die door de leerplichtambtenaar zijn gestuurd. En Goossens heeft twee 'seniore' werknemers van 57 en 61 aangenomen. ,,De ene was amateurfotograaf en maakt nu foto's voor onze website. De andere was stratenmaker en kreeg rugproblemen. Hier krijgt ie rust waardoor hij zijn verantwoordelijkheden weer kan nemen."

