Laura brengt met ijs voormalig café Wouwse Plantage tot leven: ‘Een sprong in het diepe’

Of nou ja, een ijssalon mag het eigenlijk niet heten, vindt Schregardus. ,,Dan denk ik aan zo’n brede vitrine met ik-weet-niet-hoeveel smaken. Ik heb een wisselend assortiment van tien. Ik wil klein beginnen.” Hoe ze het dan wél zou noemen? ,,Een barretje met terras; we hebben ook koffie, thee of een lekker biertje. Voor alle wandelaars en fietsers die hier voorbij komen, zijn we eigenlijk een soort pitstop.”

Hoe dan ook; sinds de opening, nu een kleine maand geleden, loopt het alleraardigst. ,,Overdag vooral wandelaars die van de natuur in de buurt genieten, ‘s avonds komen de mensen uit het dorp hier een toetje halen”, zegt Schregardus. ,,Sommige middagen stroomt het écht vol, dat is wel aanpoten in je eentje.”

Volledig scherm Wouwse Plantage - 24-8-2021 - Foto: Pix4Profs/Marcel Otterspeer - Laura Schregardus opende een nieuwe zaak tegenover de kerk, die jarenlang heeft staan te verpauperen. Nu kun je er weer terecht voor o.a. ijs en koffie. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Aanpoten is het ook nog even in het vroegere pannekoekenrestaurant met zaal, dat bij het pand hoort. Dat toveren zij en haar man nog om tot woonhuis. In Wouwse Plantage vonden ze twee jaar geleden met hun drie kinderen de ruimte die ze in Roosendaal niet konden kopen.

Sprong in het diepe

,,En dit gedeelte was een paar jaar terug nog één zomer als ijssalon gebruikt. De machines stonden er nog, dus de basis was er. Toen dacht ik: laat ik dit eens proberen”, vertelt ze met een lach. ,,Het is een sprong in het diepe, maar ik heb m'n certificaten gehaald en ben er gewoon aan begonnen. Het komt wel goed!”

Vanuit het dorp zijn de eerste reacties in elk geval positief. ,,Mensen vinden het leuk dat er weer wat leven in komt, hier.” En is de Roosendaalse zélf inmiddels al een beetje geland in Wouwse Plantage? ,,Het is een gezellig dorp. Sinds we open zijn, knoop je vanzelf wat makkelijker een praatje aan. Als ze wat bestellen, is het ijs al gebroken.”