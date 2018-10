Lastendruk Halderberge omhoog door moderne riolen en nieuwbouw Markland College

OUDENBOSCH - Inwoners van Halderberge zijn in 2019 duurder uit. Burgers met een eigen huis betalen 4,3 procent meer woonlasten dan dit jaar. Voor huurders stijgt de lastendruk met 5,5 procent.

De stijging wordt veroorzaakt door hogere tarieven bij afvalstoffenverwerker Saver voorsorterend op de nieuwe milieustraat. Ook het op grote schaal moderniseren van het gemeentelijk rioolstelsel wordt doorberekend in de lokale heffingen.

Een en ander blijkt uit de programmabegroting 2019 en meerjarenraming, met de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor de komende vier jaar. In 2018 ging de lastendruk nog omlaag, maar komend jaar staat de gemeente voor enkele forse investeringen. Zo wordt er onder meer 11,6 miljoen euro in nieuwbouw voor het Markland College gestopt. Er ligt zo'n vier miljoen euro op de plank om het rioleringssysteem te ontlasten en extra waterbergingen aan te leggen.

Mariabouw

Actuele bouwtekeningen van het nieuwe Markland College heeft de schooldirectie nog niet voor handen. Feit is dat het scholencomplex compacter gaat wordenk, waardoor ook ruimte vrijkomt voor woningbouw. Om de plannen rondom het religieus erfgoed vlot te trekken is aankoop van de Mariabouw en achterliggende gronden noodzakelijk. Daar is een ton mee gemoeid.

Toch is wethouder Jan Mollen tevreden met het kleine positiive resultaat volgend jaar en de gunstige vooruitzichten in de jaren daarna. ,,Het college is blij met een sluitende begroting waarin uitvoering wordt gegeven aan het collegewerkprogramma 'Samen vooruit'. Extra geld wordt bijvoorbeeld uitgetrokken voor veiligheid, openbare ruimte, economie en het versneld bouwen van huizen.''

Schuldpositie

De effecten van de grote investeringen zijn volgens Mollen eind volgend jaar zichtbaar. ,,Vanaf 2020 valt het financieel beeld veel positiever uit. Van ruim vier ton in 2020 tot 1,8 miljoen in 2022. Dat betekent dat we minder hoeven te lenen. zodat we aan onze schuldpositie kunnen gaan werken.''

De rest van het college valt Mollen bij. Collega-wethouder Thomas Melisse haalt een citaat aan van Toine Theunis, financieel wethouder in Roosendaal. ,,Die waarschuwde alvast dat zijn stad komende jaren misschien wel op een houtje moet bijten. Dat gaat gelukkig voor Halderberge niet op, mede omdat we in tijde van bezuinigingen niet uit de band gesprongen zijn.''