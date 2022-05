Last van heftige hooikoorts? Rug intapen kan klachten verminderen

COLUMN Moederdag hoeft je geen cent te kosten

Nog twee nachtjes slapen, dan is het moederdag. Voor wie nog geen idee heeft: het is een misverstand te denken dat wij moeders blij worden van prullaria die in verweggistan bedrukt zijn. ‘De liefste mama’ uit een fabriek in China? Doe mij maar die spuuglelijke, zelf uitgezochte tuinkabouter zonder tekst.

6 mei