Last minute: 'Zorg dat de basisconditie van de auto goed is'

Het zijn dingen waar de vakantieganger die met de auto rijdt nog wel eens van wakker ligt. Het rode lampje dat opeens opgloeit in het dashboard. Een flesje olie dat in een ver buitenland bij een pompstation een prijs moet opbrengen die letterlijk niet zou misstaan voor zwart goud. Of een APK die middenin de vakantie blijkt te verlopen.

Onaangename verrassingen

Om het risico op zulke onaangename verrassingen te verkleinen maken veel vakantiegangers gauw nog even een afspraak bij hun garage. En die hebben het in deze dagen dan ook razend druk.

Volgens Rens van Belzen van de Roosendaalse garage Rens zijn die klanten globaal in te delen in twee groepen. Ten eerste zijn er de mensen die op het laatste moment aankomen met versleten banden of een distributieriem die net voor de grote reis hoognodig toe is aan vervanging. ,,De meesten weten dat allang maar hebben het uitgesteld totdat ze 2.500 kilometer moeten gaan rijden."

Mankeert

De tweede categorie bestaat uit mensen die aankloppen voor een vakantiecheck. ,,Dat zijn vaak mensen die in goed onderhouden auto's rijden. Daar mankeert doorgaans weinig aan maar de eigenaar wil het voor alle zekerheid dan toch even laten controleren", is zijn ervaring.

Bij de Etten-Leurse Kwikfit heeft Arjan van der Meer een simpel en handzaam advies voor mensen die op vakantie gaan met de auto. ,,Zorg ervoor dat de basisconditie van de auto goed is. Dat betekent dat alle vloeistoffen en de banden in orde zijn." Een goede conditie van de banden is volgens Van der Meer cruciaal. Dus op de juiste spanning en met een profiel dat in orde is. Hij zegt dat automobilisten veel van de controles zelf kunnen doen.