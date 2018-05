Lantaarnpaal doormidden in Wouw door botsing auto

Sprunde­laar Melvin Franken alweer de snelste over 10 kilometer

27 mei SPRUNDEL - Vanwege de hitte wilde Melvin Franken zich niet over de kop lopen in het Rondje Sprundel over 10 kilometer. In een redelijk constant gelopen solorace boekte de geboren en getogen Sprundelaar voor thuispubliek zijn vierde overwinning.