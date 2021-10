Langzaam krijgt Wouw z'n kasteel terug: ‘Hee, een oud kanon’

Dat was eigenlijk nog niet de bedoeling, maar de regen van de afgelopen dagen bleef doodleuk in de gracht liggen, vertelt René Hermans van de Stichting Kasteel van Wouw. ,,We hadden misschien liever gehad dat het nog even droog was gebleven, want dit maakt het werk vooral lastiger. Maar goed, uiteindelijk moest er toch water in. Voor ons voelt het toch als een mijlpaal.”

De werkzaamheden verlopen verder volgens schema. Half december zou het graafwerk af moeten zijn. Momenteel worden langs de binnengracht 4 meter hoge wallen worden aangelegd, en wordt de buitengracht van 40 meter breed gegraven. ,,Een deel van de wallen ligt er al volledig, al moet er nog 2 meter bovenop. Daarvoor gebruiken ze de grond uit de grachten. En we zijn nu de muren van de burcht aan het restaureren. Die blijven in beeld, net als de hoektorens waar de buitengracht tegenaan ligt.”

Quote Onze droom is om een van de torens op te metselen en daar een museum in te richten René Hermans, Stichting Kasteel van Wouw

De restanten van het zestiende-eeuwse kasteel worden zo steeds beter zichtbaar. Maar van een eindresultaat wil Hermans nog niet spreken. ,,Want na dat graafwerk zijn wij nog jaren bezig met de zaak te restaureren. De toren tegen de burcht aan is bijvoorbeeld in slechte conditie. Die willen we graag herstellen, maar daar is veel geld voor nodig. En onze droom is om een van de torens op te metselen en daar een museum in te richten.”

Kanon

Want al dat graven levert soms bijzondere vondsten op. Zo riep een van de graafmachinisten woensdagochtend dat hij ‘een zware ijzeren paal’ had gevonden, vertelt Hermans. ,,Dat bleek een oud kanon te zijn, die hadden we nog niet.” Hoe oud het kanon is, weet hij nog niet: ,,Het is nu één bonk roest. Dat gaan we nog schoonmaken en dan onderzoeken.”