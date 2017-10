Langer geduld hebben voor schoolpleinwinkel in Oudenbosch

Op het schoolplein zelfgekweekte aardbeien kopen, knutselwerk afnemen of op het terras een kopje koffie drinken. Het vrij unieke concept wordt weldra uitgerold op De Klinkert. Ron Kruis is er alvast enthousiast over.



,,Wat is er mooier dan kinderen aan te spreken op hun creativiteit, hun doorzettingsvermogen en hun dromen? Oplossingen bedenken voor vraagstukken die onoplosbaar zijn. Dat is waar ondernemen om draait. In de schoolpleinwinkel gaan we laten zien hoe kinderen met de nodige fantasie en ambitie later hun weg vinden als jonge ondernemer.''