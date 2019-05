Lange file door ongeval met twee voertuigen op A58 bij Roosendaal

Baas van Roosendaal­se transpor­treus zwaait af: ‘Het bedrijf staat als een huis en heeft veel groeikan­sen’

9:03 ROOSENDAAL - Nog een paar maanden en Sebastiaan Scholte (48) trekt de deur van transportbedrijf Jan de Rijk Logistics aan de Leemstraat in Roosendaal voor het laatst achter zich dicht. In april 2010 is hij er binnengehaald als Chief Executive Officer.