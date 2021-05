Langdonk in je tinderprofiel, sta je dan met 1-0 achter?

interview Kees Boeren bleef 45 jaar eigenwijs in het onderwijs: ‘Opvoeding hoort niet op school’

26 mei WOUW/ROOSENDAAL - Hij is een man die geniet van mensen om zich heen, maar ook eigenwijs genoeg is om zijn eigen koers te bepalen, desnoods dwars tegen de wind in. Hij werkte op alle 21 scholen van de Roosendaalse KPO-stichting. Maar na 45 jaar in het basisonderwijs, de laatste vier jaar als directeur van de Lavoor Morelberg, gaat Kees Boeren (66) donderdag met pensioen.