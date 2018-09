Landelijke belangstelling voor verkeersactie '30 is hard zat'

Het gebeurde op de Europese dag zonder een verkeersdode, wrang genoeg overschaduwd door het spoordrama in Oss. In Halderberge werd de jeugd ook betrokken bij de snelheidscontroles. Gewapend met een lasergun controleerden elf kinderen de automobilisten. Zodra ze harder gingen dan 30 kilometer per uur, staken ze het rode bordje 'te hard' in de lucht. Wie zich keurig aan de snelheid hield, kreeg groen en 'dank u' te zien.

De inzet van de jeugdige 'verkeersagenten' was voor Hart van Nederland aanleiding opnames te maken van de acties. Ook verkeerswethouder Jan Mollen, omwonenden en de voorzitters van de klankbordgroepen centrum Oudenbosch hielpen mee. Boetes werden niet uitgedeeld. Hardrijders kregen wel een ansichtkaart met daarop '30 is hard zat' uitgereikt. ,,Het was vooral een bewustwordingsactie'', aldus Mollen. Voor het basiliekplein werden zo'n 30 auto's aangehouden, bij de Zandeweg vijf. 's Avonds werd de actie nog eens herhaald en liepen 50 automobilisten tegen de lamp. De hoogste gemeten snelheid was 48 kilometer per uur. Mollen: ,,Maar gelukkig hield het gros van de passanten zich wel aan het maximum van 30 in het uur.''