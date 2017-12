Landbouwgif bij vrouw in bed: taakstraf voor man uit Hoeven

Eind april 2014 stapte de vrouw (56) naar de politie. Ze had meermaals een vreemd, wit poeder in haar bed aangetroffen. Daarom had ze een verborgen camera geplaats. Op de beelden zag ze hoe haar eigen echtgenoot een keer of zes wit poeder tussen de lakens strooide.

Wat nu precies de reden is geweest van de man is niet duidelijk geworden', de man was daar warrig over. Tijdens de strafzaak zei de man dat zijn relatie 'onhoudbaar' was. ,,Mijn vrouw was geestelijk niet in orde.''