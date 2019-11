Lage Zegstraat nu echt gevaarlijk

Hendriks woont aan het Rucphense deel. Hij weet dat er in het dorp verschillend wordt gedacht over een oplossing. De ene groep wil verkeersbeperkende maatregelen op de straat en de andere groep niet. Omdat de dorpsraad zag hoe de discussie zich verhardde, heeft ze zich teruggetrokken. ,,Dat snap ik", zegt Hendriks.



,,De discussie lijkt voor iedereen een persoonlijke noot gekregen te hebben, maar ik vind dat het in het belang is van ons gehele dorp. Als we nu niet iets doen, ben ik bang dat het gehele dorp er uiteindelijk last van gaat krijgen", schrijft hij aan de dorpsraad. De straat is verboden voor vrachtverkeer, maar er wordt nauwelijks gecontroleerd.