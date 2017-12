Ladies Tour opnieuw naar Roosendaal, comité maakt extra werk van verkeer na chaos

Die tijdrit wordt op dezelfde dag verreden als de 81e editie van de kermisronde. Die koers wordt speciaal hiervoor verplaatst van de donderdag van de kermis naar zondag. Omdat de Boels Ladies Tour een UCI-wedstrijd is, komen de vijftien beste ploegen ter wereld hiervoor naar Roosendaal. Voorzitter Phil Poppe van het wielercomité: ,,De hele dag staat in het teken van wielrennen. Mét de internationale top. Maar er moeten die dag ritten in alle categorieën verreden worden: ook nieuwelingen en junioren.''

Verkeersproblemen

Harde eis van de gemeente Roosendaal is dat het wielercomité dit keer wel zorgt voor een betere verkeersafwikkeling. Afgelopen zomer - toen Roosendaal gastheer was van de derde etappe van de koers - ontstond er door gebrekkige communicatie verkeerschaos rond de Westrand. Op sociale media werd felle kritiek geuit op de organisatie.

Dat heeft het wielercomité zich erg aangetrokken, zegt Poppe. Hij steekt daarbij de hand in eigen boezem. ,,We hebben dat vorig jaar onderschat. We dachten dat we dit goed hadden gedaan, maar het is te weinig gebleken. Dat mag nooit meer gebeuren.''

Plan

Om dit beter te regelen, grijpt het comité de eerste maanden van volgend jaar aan om een uitgebreid plan te maken. Daarvoor gaat de club in gesprek met bewoners, buurtcommissies en ondernemers. ,,Zodat we de verkeersstromen beter in beeld krijgen.''

In het voorjaar moet ook meer duidelijk zijn over het parcours. Poppe: ,,We proberen wel de start en de finish wat dichter bij elkaar te brengen. Afgelopen zomer was de start bij het stadion en de finish op de Kaai, da's eigenlijk te ver uit elkaar.''

Spannend

Voorzitter Thijs Rondhuis van de koers is blij met de plannen voor Roosendaal. ,,Vooral omdat het nu een afsluitende tijdrit is. Dat maakt het een van de spannendste dagen. Het klassement kan de laatste dag nog compleet veranderen.''