Lab dat test op coronavirus draait overuren, en dat ‘wordt straks alleen nog maar meer’

Diederen doelt op de complexiteit en de hoeveelheid tests, die de afgelopen dagen enorm is toegenomen. ,,Wij testen voor het Amphia in Breda, het Bravis en de ziekenhuizen in Goes en Terneuzen. Soms op verzoek ook voor Gorinchem of Dordrecht.” Tot nu toe testte het lab zo’n achthonderd monsters op het coronavirus, waarvan er vijftien een positieve uitslag gaven. ,,Dat worden er straks alleen nog maar meer. Dan krijg je de vraag of we nog wel bij iedereen gaan testen.”