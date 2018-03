Laatste vrijdag van maart wordt gevierd in De Beuk

OUDENBOSCH - Voor de vijfde keer in 34 jaar tijd verplaatsen oud-leerlingen van het Thomas More College de localiteit van de jaarlijkse reünie. Na omzwervingen in café De Bocht in Hoeven, café Stroop in Bosschenhoofd en vorig jaar in Hotel De Kroon in Ouenbosch en De Borgh in Zevenbergen komt het gezelschap nu bijeen in De Beuk, in Oudenbosch.