Laatste trein voor Krijn van Osta voorgoed vertrokken: 47 jaar was hij het markante gezicht van station Roosendaal

Dorpsraad Zegge leven mee met parachu­tist, maar blijven nuchter over incidenten

12:58 ZEGGE - Een enorm vervelend incident, maar we blijven met elkaar in gesprek, zeggen zowel de Dorpsraad als parachuteclub ENPC na de onfortuinlijke daklanding van een leerlingparachutist afgelopen zondag in Zegge.