Laatste steen onthuld bij stadskantoor: ‘Eigenlijk betekent het niks, maar we willen wat vieren’

Zo’n ‘eerste oplevering’ betekent niet dat het gebouw ook echt af is. Pas op 10 maart wordt het nieuwe stadskantoor daadwerkelijk geopend , en tot die tijd moeten er nog behoorlijk wat puntjes op een aardig aantal i’s worden gezet. Aan vloeren en plafonds wordt nog druk gewerkt en er staan nog hoge bouwsteigers in wat straks de ontvangsthal moet zijn. ,,Eigenlijk heeft de eerste oplevering geen enkele formele status”, geeft Lok toe. ,,Maar bij dit bijzondere project vieren we graag elk moment dat we kunnen vieren.”

Dat is meteen ook de reden dat er een laatste steen wordt onthuld, in plaats van een eerste. ,,Want het karkas van het gebouw staat er al 45 jaar”, zegt Lok. ,,We dachten ooit dat een oud gebouw nooit een nieuw mooi gebouw zou kunnen worden, maar het is ons gelukt. Hopelijk hebben we hiermee de toon gezet voor andere projecten.”