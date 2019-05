Laatste reünie van het Gertrudiscollege en St. Michel op Bovendonk

Omwonenden willen meepraten over ontslui­ting van nieuw Bra­vis-ziekenhuis in Roosendaal

6:01 ROOSENDAAL - Een aantal bewoners van het westelijk deel van de Roosendaalse wijk Tolberg en van het gebied tussen Tolberg en rijksweg 58 is boos over de gebrekkige manier waarover is gecommuniceerd over de bouw van een nieuw Bravis-ziekenhuis in de Bulkenaar.