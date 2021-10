Laatste pinautomaat Oud Gastel plotseling dicht, ondernemers leeggepind: ‘We wisten van niets’

OUD GASTEL - Ondernemers en inwoners in Oud Gastel zijn onaangenaam verrast nu Rabobank de enige pinautomaat in het dorp heeft gesloten. Ook in Stampersgat wordt teleurstelling gevoeld; sinds daar in 2014 de laatste automaat verdween, was die in Gastel de dichtstbijzijnde.