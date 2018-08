Laatste Kingdom festival op Vrouwenhof in Roosendaal

Onrust organiseert het festival al een paar jaar op de verouderde skatebaan in het Vrouwenhof. ,,De baan ligt er vanaf 2004 en heeft zijn beste tijd wel gehad. De levensduur van zo'n baan is ongeveer tien jaar. Andere gemeenten in Brabant hebben al wel moderne banen, en volgens mij is daar in Roosendaal zeker behoefte aan. Er is gelukkig een initiatief om wat nieuws te gaan wegzetten, maar ik hou me daar verder niet meer mee bezig."