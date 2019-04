Laatste keer pop-up galerie aan de Bosschendijk

Havenfees­ten verlengen het Oranjeweek­end in Oudenbosch

20:00 OUDENBOSCH - Daags na Koningsdag is het op de meeste plaatsen rustig in de straten. Zo niet in Oudenbosch. Daar gaat na de goed bezochte Koningsnacht, de spelletjes en aubade op Koningsdag het feest zondag gewoon door. Het is immers tijd voor de jaarlijkse Havenfeesten.