Laatste kans om Hoevense St. Jan de Doperkerk in volle glorie te bekijken

Wie niet per se kerkelijk is, maar wel graag de Hoevense St. Jan de Doperkerk nog eens van binnen wil zien, kan zondag terecht op de eerste van de vier Bernardusdagen. Het gebedshuis wordt eind november aan de eredienst onttrokken. De kerk wordt vervolgens verbouwd tot dorpshuis.

Hoevenaren kunnen ook na sluiting nog te kerke in hun dorp. De kapel van Bovendonk neemt de kerkelijke taken over. Behalve de zondagsdiensten zullen ook bruiloften en uitvaarten in de kapel van het congrescentrum worden ondergebracht. Religieuze elementen uit de kerk worden zo veel mogelijk overgeplaatst.

Kerk, pastorie en kerkplein worden de spil van het sociaal-culturele leven in Hoeven, zoals dat tot dusverre in Het Kompas gebeurt. Dat wordt op termijn gesloopt. De organisatoren van de Bernardusdagen grijpen de laatste kans om de kerk nog eens in volle glorie te tonen.

Verborgen schat

,,Naast het laten zien van de verering van Bernardus als patroon van het vee schenken we aandacht aan de kunstenaar Joan Collette”, aldus Bea Hoeks-de Laat van de Bernardusdagen.

Hoeks spreekt van een verborgen schat in deze kerk als ze heeft over de muurschilderingen, mozaïeken en de bijzondere kruisweg van Collettes hand. ,,In 1931 verstrekte pastoor De Hoog aan Joan Collette de opdracht om een kruisweg te schilderen. Hoevense families financierden de staties. De taferelen zijn op paneel geschilderd en in de uitsparingen van de muur bevestigd.”

Populaire heilige bij de veeboeren

Collette werkte in neobyzantijnse stijl. Het gebruik van goud, de frontale weergave van de figuren, de houding en de symmetrische compositie zijn kenmerkend voor deze stijl.

Dat Bernardus van Clairvaux een populaire heilige bij de veeboeren was, is nu nog te zien in de Hoevense parochiekerk. Naast het Bernardusbeeld hangen ex voto's (geschenkjes), die als dank werden geschonken bij de genezing van een koe, paard of varken.

Een (fiets)route

De expositie is zondag 22 augustus voor het eerst te zien van 14.00 tot 17.00 uur. Ook in de drie andere kerken - Oudenbosch, Oud Gastel en Wouw) beginnen de speciale tentoonstellingen. Wie dat wil kan de Bernardus (fiets)route volgen.