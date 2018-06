Laatste burgemeester Oud- en Nieuw Gastel Piet Rossou overleden

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de toen pas 57-jarige . Die hele herindeling zinde Rossou toch al niet. De samenvoeging van zijn gemeente met Oudenbosch en Hoeven had allerminst zijn voorkeur. ,,Net als voor 93 procent van de Gastelaren hoefde de herindeling voor mij niet en als die er toch zou komen, was er een voorkeur voor samenvoeging met Roosendaal. Ik snap nog steeds niet dat die gemeente zich daar niet harder voor heeft gemaakt. Dan was er geen getouwtrek om Borchwerf II en was de suikerfabriek bij Roosendaal gekomen.”

Hij solliciteerde op andere posten, het werd een waarnemerschap. Eerst in het Limburgse Thorn, daarna in Waalre. Tot zijn 64e verjaardag pendelde hij vanuit Oud Gastel naar Oost-Brabant. Daar lagen ook zijn roots. Vanuit het bedrijfsleven kwam hij eind jaren zeventig in de gemeenteraad van zijn geboortestad Vught. De Christen-democraat kreeg de smaak te pakken, werd snel wethouder en zijn eerste sollicitatie als burgemeester pakte wél goed uit. In 1986 werd Rossou aangesteld als - naar later bleek - laatste burgemeester van Oud- en Nieuw Gastel.