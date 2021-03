Laatste boekwinkel verdwijnt uit Roosendaal: Het Verboden Rijk stopt ermee

PvdA en VLP krijgen hun zin: college woensdag op het matje om kwes­tie-Pool­se super

1 maart ROOSENDAAL/HEERLE - Politieke partijen PvdA en VLP hebben hun zin: woensdag moet het Roosendaals college tegenover de complete gemeenteraad verantwoording afleggen over de affaire rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. Dat gebeurt in een extra gemeenteraadsvergadering, in dorpshuis De Schalm in Heerle.