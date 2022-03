Laatste bewoners verlaten woonzorgcentrum Moerweide: ‘Het voelt wel raar’

Man meege­sleurd met auto en op hoofd geslagen op filmpje in Roosendaal, politie weet wie inzitten­den zijn

ROOSENDAAL - Op Dumpert staat sinds zondagmiddag een filmpje waarop te zien is hoe een man aan een auto mee wordt gesleurd in Roosendaal. Hij zit klem in het raam en wordt door de bijrijder meerdere keren geslagen. Een woordvoerder meldt dinsdag dat de identiteit van de personen in de auto bij de politie bekend is. Het incident wordt onderzocht.

15 maart