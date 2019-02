'Laat verdachten Oudenbossche kluiskraak vrij’

Oud-collega's

Etten-Leurenaar Johan van W. (43) en Roosendaler Agron K. (46) zitten al sinds eind april 2018 vast. Zij waren in dienst van beveiligingsbedrijf EBN en hebben volgens het Openbaar Ministerie twee oud-collega's in en uit de Rabobank-kelderkluis met safe-loketten geholpen.

'Geen bewijs’

Volgens hun advocaten is daarvoor geen bewijs. De rechtszaak staat 21 mei gepland, maar deze week beslist de rechter of zij hangende die zaak nog langer vastgehouden mogen worden, zoals Justitie wil. De twee hoofdverdachten die voor minstens 10 miljoen euro aan waarde uit ruim driehonderd kluisjes haalden, zijn evenals de buit nog spoorloos. Vermoedelijk gevlucht naar het buitenland.

Quote Verlenging voorlopige hechtenis is buitenspo­rig en op niets gebaseerd Peter Schouten, advocaat

,,Nóg een verlenging van deze voorlopige hechtenis is buitensporig en op niets gebaseerd", vindt advocaat Peter Schouten, die Van W. verdedigt. ,,Het OM heeft het over gevaar voor herhaling, vluchtgedrag en veiligheidsrisico's. Maar mijn cliënt is een Nederlander, woont keurig met vrouw en dochter in Etten-Leur en heeft geen enkele aanleiding om er vandoor te gaan. Je zou hem desnoods een elektronisch enkelbandje kunnen geven.”

(tekst loopt door onder foto)

Volledig scherm © Rob Engelaar

Ook zijn collega mr. Ziya Yeral ziet geen argumenten om Roosendaler K. niet vrij te laten tot de rechtszaak in mei. Dat een miljoenenkwestie betreft die veel ophef veroorzaakte, mag geen enkele rol spelen voor een rechter, vinden zij en wijzen op het in Nederland afgesproken onschuldbeginsel. Volgens de advocaten blaast het OM hoog van de toren. ,,Ze willen laten zien dat het ze ernst is. Maar het dossier is wel erg mager.”

,,Feitelijk”, zegt Yeral, ,,hebben we het over diefstal met behulp van een valse sleutel. Het is geen bankoverval, er is niemand bedreigd, er zijn geen wapens gebruikt. In het dossier zie ik niets dat zo'n lang voorarrest rechtvaardigt. Maar het OM durft vrijlating kennelijk niet te verantwoorden tegenover de maatschappij.”