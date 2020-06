Laat je verrassen in deze vijvertuin aan de Hulsdonksestraat

Celstraf voor steekpar­tij met stanleymes: ‘Dat het slachtof­fer het overleefde, is niet aan u te danken’

17 juni BREDA/ROOSENDAAL - Een conflict tussen arbeidsmigranten in Roosendaal ontaardde vorig jaar december in een steekpartij met een Stanleymes. Daarbij liep een Poolse man littekens in zijn gelaat op. De dader is veroordeeld tot 24 maanden cel. De rechtbank in Breda acht poging tot doodslag bewezen en vindt dat er geen sprake was van noodweer.