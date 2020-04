Laat je huis lachen en praten met project Ik Vergeet Je Niet

VIDEO Collega niet felicite­ren met huwelijk? Zij doen het tóch: met een groot scherm

28 april OUDENBOSCH - Ga je eindelijk trouwen - en dat nog wel in coronatijd - valt er voor het eerst in zes weken regen! Dat dachten Pepijn Legius en Claudia Raats ongetwijfeld toen ze dinsdag in Oudenbosch in het huwelijksbootje stapten.